هريدي يتبني عودة الاستقرار في الزمالك













تبنى المستشار عمر هريدي عضو مجلس النواب السابق دعوة الاستقرار لنادي الزمالك وذلك من خلال دعوة أعضاء النادي لحضور الاجتماع الموسع المزعم عقده بحضور مجموعة من كبار الشخصيات العامة أعضاء القلعة البيضاء والمحبة للنادي من داخل مصر والدول العربية الشقيقة ورجال القانون والهيئات القضائية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الصحافة والإعلام ورموز الزمالك وذلك لدعم التشاور في أحوال النادي ودعم الاستقرار داخل قلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.





وتلبية لرغبات المحبين لنادي الزمالك فإن النادي بحاجة ماسة إلى الخروج من هذا المنعطف وتأييد ودعم استقراره من أجل أعضائه ورموزه وجماهيره التي بمئات الملايين داخل مصر وخارجها.





وانطلاقا من واجب الانتماء وحب الزمالك تدعم جبهة إنقاذ الزمالك الخروج من ذلك المنعطف الخطير والجلوس والتشاور حول مستقبل أفضل للنادي من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على كل الألقاب في كافة الألعاب الفردية والجماعية.



