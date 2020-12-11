زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إلى الفريق الذي يتمنى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تجنبه في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن مصادر قريبة من ريال مدريد أكدت أنه بين كل المنافسين المحتملين للميرنجي، فإن لايبزيج هو الفريق الوحيد الذي لا يرغب زيدان في مقابلته ، مشيرة إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد لا تهتم كثيرا بالفريق الذي سيصطدم به الميرنجي في الدور المقبل من دوري الأبطال.

وتابعت الشبكة أن لايبزيج لا يعد الخطر الأكبر الذي يمكن أن يواجه زيدان في الدور القادم، حيث يعتبر بورتو البرتغالي واحدا من أقوى الفرق التي يمكن أن تلحق ضررا بطموحاته بتحقيق اللقب الأوروبي الرابع، نظرا لوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوفه، والمستوى المميز الذي قدمه في النسخة السابقة من البطولة وإخراجه أتلتيكو مدريد من دور الثمانية.

واوقع نظام القرعة التي ستقام يوم الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، سيواجه ريال مدريد واحدا من 4 فرق هي  أتالانتا ولاتسيو الإيطاليين ولايبتزيج الألماني، وبورتو البرتغالي.

ونجح ريال مدريد في التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، إثر الفوز في ختام دور المجموعات على بوروسيا مونشنجلادباخ، وحقق لايبزيج مفاجأة مدوية ببلوغه نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال بعدما أسقط أتلتيكو مدريد في ربع النهائي.

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