"بسبب السلوك العدواني" .. الاتحاد الأوروبي يؤكد تأزم الوضع مع تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع مع تركيا تأزم في عدة مجالات وأنقرة لا تتعامل بشكل إيجابي، مؤكدا أن سلوكها العدائي لم يتغير في شرق المتوسط.

 

وأكد بوريل، أن تركيا لا تتعامل بشكل إيجابي في العديد من الملفات مع أوروبا. 

 

ويبحث الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تركيا جراء سياستها الاستفزازية شرق المتوسط.


 
 

وفي وقت سابق  قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم اليوم إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية.


 
 

وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل: "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".


 
 

وأضاف: "لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها"

أخبار تهمك

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

منذ 17 دقيقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 20 ساعة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ ربع ساعة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

05:00 م

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

05:34 م

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

05:33 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر