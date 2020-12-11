"بسبب السلوك العدواني" .. الاتحاد الأوروبي يؤكد تأزم الوضع مع تركيا

قال منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع مع تركيا تأزم في عدة مجالات وأنقرة لا تتعامل بشكل إيجابي، مؤكدا أن سلوكها العدائي لم يتغير في شرق المتوسط.









وأكد بوريل، أن تركيا لا تتعامل بشكل إيجابي في العديد من الملفات مع أوروبا.









ويبحث الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تركيا جراء سياستها الاستفزازية شرق المتوسط.













وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم اليوم إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية.













وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل: "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".













وأضاف: "لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها"



