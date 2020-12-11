برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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افتتحت الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماع بالبحيرة، فعاليات البرنامج التدريبي "وعي" لتدريب مكلفات الخدمة العامة علي نشر الرسائل التوعوية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق محافظة البحيرة الذى عقد بمركز البحوث بالإسكندرية، بحضور رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية ومستشار وزير التضامن لبرنامج وعي وممثلى جمعية كاريتاس ورئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة.

وتم خلال اللقاء التنويه على أن الفئة المستهدفة لمحو الأمية هم عملاء تكافل وكرامة وذويهم في المرحلة العمرية من ١٦ إلي ٤٥ سنة، كما تم الاتفاق على تحديد موعد لانعقاد اجتماع للسادة مديري الإدارات الاجتماعية ورؤساء الوحدات لشرح تفاصيل البرنامج تمهيدا للبدء فى البرنامج.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الاهتمام الكامل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير كل المقومات لمواطنيها بمشروعات متنوعة فى شتى القطاعات، مشيرا الى ان المساهمة فى رفع الاعباء عن كاهل مواطنيها لا يقتصر على انشاء المشروعات فقط بل هناك العديد من البرامج والمبادرات الاخرى لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل مع حملات التوعية ومحو الامية بها.
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)
برنامج تدريبي لمكلفات الخدمة بقرى البحيرة (صور)

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