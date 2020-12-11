شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

كشف النادي الأهلي اليوم الجمعة الستار عن القميص الجديد الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مبارياته في الموسم الجديد.





ونشر النادي الأحمر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" صورة القميص الجديد والذي يرتديه لاعبي الفريق.





ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق في الدوري المصري، والمقرر لها بعد غد الأحد الظهور الأول للفريق الأحمر بالقميص الجديد.



