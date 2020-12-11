الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي في زواية غزال بدمنهور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 640 متر مربع، تبرع من أحد المواطنين بقرية ابو حامد بناحية بسطرة بزاوية غزال مركز دمنهور.

والمشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة والحفاظ على الارض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.

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