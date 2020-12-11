ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لإسبانيا إلى 114.1% في الربع الثالث من 2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:09 م
بنك اسبانيا المركزي
بنك اسبانيا المركزي
رويترز
Advertisements
قال بنك إسبانيا المركزي اليوم الجمعة، إن الدين الحكومي للبلاد زاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 114 % في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من 110.2 % في الربع الثاني.
 
وسجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لإسبانيا 97.5 % في نهاية الربع الثالث من 2019.
 
وأجبرت تدابير لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الحكومة على زيادة الإنفاق هذا العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي في أعقاب قيود على الشركات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة المانيا واسبانيا البنك المركزى الاسباني الاقتصاد الاسباني

أخبار تهمك

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

منذ 17 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ ساعة الا ربع

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 4 ساعات

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ ربع ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

4.2 % نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

"فيتش": الموزانة الجديدة لمصر تخفض فاتورة العجز إلي 7.3 %

9.2 % انكماش المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا

توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 9.2% في 2020

إنفوجرافيك.. مصر الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية 2020

انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بأكثر من 8 % خلال 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

05:00 م

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

05:34 م

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

05:33 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر