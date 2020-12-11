مشاجرة في البرلمان التونسي وموقف محرج لأردوغان.. أبرز أحداث العالم في أسبوع



وفاة رئيس أوروجواي السابق:



توفي رئيس أوروجواي السابق، تاباري فازكيز، عن عمر ناهز 80 عاما، حسبما أفاد ائتلاف "الجبهة العريضة" السياسي الذي كان فازكيز عضوا فيه، عبر صفحته في "تويتر".



وكشفت عائلة رئيس الدولة السابق أن وفاته جاءت نتيجة لإصابته بنوع من أنواع مرض السرطان.



وتولى فازكيز رئاسة أوروجواي للمرة الثانية في مارس 2015، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس الدولة في الفترة ما بين 2005 و2010، وفي 1 مارس الماضي سلم فازكيز الحكم للرئيس الجديد لويس ألبرتو لاكاليي بو.



مشاجرة في البرلمان التونسي:



اندلع شجار عنيف داخل البرلمان التونسي، بين نواب من الكتلة الديمقراطية ونواب من ائتلاف الكرامة، أسفر عن إصابة أحد نواب الكتلة الديمقراطية.



مجلس الأمة الكويتي بلا سيدات:



شهدت دولة الكويت، يوم الأحد الماضي، أول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة حيث تنافس 326 مرشحا من بينهم 29 امرأة في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان المكون من 50 عضوا.



وجاءت النتائج صادمة وعكس ما تمنتها نساء الكويت، بخسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52% من إجمالي تعداد الناخبين.



وغياب العنصر النسائي، عن مجلس الأمة 2020، شكل حدثًا فارقًا في هذه الانتخابات إذ لم تنجح أي نائب من النساء بحجز مقعد لها، بما في ذلك النائب صفاء الهاشم، وذلك بعد أن نجحت في 3 دورات سابقة.



14 دولة تخطت حاجة المليون إصابة بكورونا:



تجتاح جائحة كورونا الكثير من دول العالم، فى موجة ثانية، تعد أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، واجتاحت دول العالم كافة، مخلفة لكثير من الضحايا، بين حالات إصابة ووفيات.



وتواصل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الارتفاع فى مختلف الدول، التى أعلن بعضها عن بدء الموجة الثانية مبكرا، بينما تواصل دول أخرى الإعلان عن بدء الموجة الثانية فيها، فى وقت يواصل فيه الخبراء والباحثون، تطوير وإنتاج لقاح كورونا، لتجنيب العالم تلك الخسائر البشرية التى يشهدها فى كل يوم بسبب فيروس كورونا.



وعلى الرغم من إعلان بعض الدول عن بدء حملة جماعية لتلقى لقاح كورونا، يواصل منحنى الإصابات والوفيات، نتيجة الإصابة بكورونا فى الارتفاع، فتخطت 14 دولة حاجز المليون إصابة، وهي: الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وألمانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيران.



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 69 مليونا، و664 ألفا، و639 حالات، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونا، و583 ألفا، و242 حالة وفاة.

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 5 ديسمبر، وحتى اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:تفاصيل جديدة بشأن اغتيال فخري زادة:كشفت أسرة العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، يوم السبت الماضي، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتياله، التي أثارت جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية، وفقًا لوسائل إعلام حكومية إيرانية.وقال ابنا فخري زادة، في حديثهما لمحطة "إيريب" الحكومية الإيراني، إن والدتهما زوجة العالم النووي كانت بصحبته أثناء الاغتيال لكنها لم تصب خلال العملية، وإن والدهما أصيب بـ4 أو 5 رصاصات خلال العملية، مما أدى إلى مقتله.وأضاف ابنا فخري زادة، أن العملية "كانت أشبه بعملية حربية"، مؤكدين أن والدتهما كانت جالسة إلى جواره في السيارة خلال إطلاق النار، لكنها لم تصب.وبحسب ابنا فخري زادة، لم يتم تحديد اسميهما، فإن الحراس المرافقين لفخري زاده نصحوه بعدم استقلال السيارة ذلك اليوم، لكنه أصر على حضور اجتماع ما.وكان مسلحون قد اغتالوا محسن فخري زادة، عندما نصبوا له كمينا قرب طهران، حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.قتلى جراء الفيضانات في إندونيسيا:أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم السبت الماضي، مقتل 5 أشخاص على الأقل، بعدما تسببت الأمطار في حدوث فيضانات أغرقت الشوارع وأجبرت السكان على الهروب في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية.وأوضح ساريمان سيتوروس، المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مدينة ميدان، أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين بعد أن غمرت الفيضانات شوارع عديدة وأن "جميع الضحايا كانوا يعيشون في نفس المجمع السكني".وبحسب قناة روسيا اليوم، غمرت المياه أكثر من 2700 منزل في المدينة، فيما تحركت فرق الإنقاذ بالقوارب وسط الشوارع لنقل الأسر والسكان العالقين في منازلهم بسبب قوة الفيضان.يذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا، تشيع خلال موسم الأمطار بين شهري أكتوبر ومارس كل عام.ترامب يتهم الديمقراطيين بتزوير انتخابات الشيوخ:وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامات جديدة للديمقراطيين، بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تمت بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فقد اتهم ترامب الديمقراطيين بالتخطيط للتزوير في انتخابات مجلس الشيوخ.أردوغان يتعرض لموقف محرج:شهد حفل تسليم أول محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، موقفًا محرجًا، إذ تعطل تشغيل المحرك الذي أقيم الحفل من أجل التباهي به.يأتي ذلك في وقت تروج تركيا لنفسها على أنها واحدة من مصنعي ومصدري الصناعات العسكرية عالميًا، فيما تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسية، أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية.وخلال لقطات بثها التلفزيون التركي على الهواء الليلة، حاول المشاركون في الحفل تشغيل محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع، دون جدوى، ليسأل الرئيس التركي وزير دفاعه خلوصي أكار: «ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصي؟»، دون أن يتلقى ردًا عمليًا.من جهته، توعد المدير العام لشركة (TUSA? Motor Sanayii A?)، المسؤولة عن الحفل، محمود فاروق أكشيت، من تسببوا في الموقف بالملاحقة قائلًا: لن نسامح من يريدون تخريب الحفل.وخلال الحفل، حاول أردوغان التخفيف من حرج موقفه، مستندا إلى نظرية المؤامرة، فقال أن هناك من يحاول تقويض الصناعة الدفاعية لتركيا.