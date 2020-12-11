محمد الشرنوبي مع زوجته بشكل رومانسي على الشاطئ

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد الشرنوبي صورة رومانسية جمعته بزوجته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "الشرنوبي" في الصورة وهي يحتضن زوجته راندا رياض على شاطئ البحر، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "حبيبتي".

ويستعد محمد الشرنوبي لمسلسل "لؤلؤ" والذي يشارك به عدد من الفنانين منهم مي عمر وأحمد زاهروأحمد مجدي وسلوى عثمان.

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