اجتماع مع القطاع الخاص لدفع الحركة السياحية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعا، بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، مع عدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري العاملين بالسوق الألماني لوضع خطط الحركة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق لمعدلاتها الطبيعية.

وحضر الاجتماع الأستاذ ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، والأستاذ محمد فرج رئيس وحدة السوق الألماني بالهيئة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال وضع خطة ترويجية يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس تسع لجان مشتركة للتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية لتوحيد الجهود لوضع وتنفيذ خطط التسويق والترويج المختلفة في الأسواق الرئيسية والواعدة.

وفي سياق منفصل، اجتمع المهندس أحمد يوسف، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، مع عدد من ممثلي الفنادق المختلفة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بمقر الغرفة، وذلك للتباحث حول سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية في فترة رأس السنة الميلادية وإجازات أعياد الميلاد المجيدة وإجازة منتصف العام الدراسي.

وخلال الاجتماع تم استعراض التجارب السابقة، كما تم طرح ومناقشة العديد من الأفكار لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية في المقاصد السياحية المختلفة.

كما تم مناقشة خطة تسويق ليتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص على وسائل التواصل الترويجية المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وطرح مبادرات مختلفة لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية.

وتبادل الحاضرون الآراء المختلفة حول المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والفنادق وتباحث الطرق المختلفة لتوحيد الجهود لتنشيط حركة السياحة داخليا وخارجيًا.

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ 17 دقيقة

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ ساعة الا ربع

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

05:00 م

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

05:34 م

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

05:33 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر