الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:04 م
علي نبوي
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كشف النادي الأهلي اليوم الجمعة الستار عن القميص الجديد الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مبارياته في الموسم الجديد.
ونشر النادي الأحمر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة القميص الجديد والذي يرتديه الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشة".
وكتب الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي :"| تيشيرت جديد بطموح جديد ".
ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة والمقرر لها بعد غد الأحد الظهور الأول للفريق الأحمر بالقميص الجديد.
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