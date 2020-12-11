الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف النادي الأهلي اليوم الجمعة الستار عن القميص الجديد الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مبارياته في الموسم الجديد.

ونشر النادي الأحمر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة القميص الجديد والذي يرتديه الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشة".

وكتب الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي :"| تيشيرت جديد بطموح جديد ".

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة والمقرر لها بعد غد الأحد الظهور الأول للفريق الأحمر بالقميص الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قميص الأهلي الاهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ 17 دقيقة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 19 ساعة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

"علامة مائية" تمنع تقليد قميص الأهلي الجديد

إعلان موعد ظهور القميص الجديد للأهلي للموسم الجديد

سعر تيشيرت الأهلي الجديد.. "3 أنواع بأسعار رخيصة"

بعد الإعلان عن الزي الجديد.. شاهد مراحل تطور قميص الأهلي على مر العصور

الأهلي يعلن عن التيشيرت الأساسي في الموسم الجديد (فيديو)

لأول مرة...الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الإنتاج الحربي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر