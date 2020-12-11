موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي مانشستر سيتي المباراة بعد التأهل لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا كمتصدر المجموعة بينما ودع مانشستر يونايتد البطولة الأوربية.

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