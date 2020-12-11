نائب وزير السياحة: الإعلام دوره أساسي في دفع العمل السياحي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة لقاء إعلامي موسع نظمته سفارة مصر في بلجراد مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى صربيا لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام، إلى مصر.

وأكدت على أهمية دور الإعلام في الترويج للمقصد المصرى، كما قامت بالرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت خلاله إلى أهمية السوق الصربي للسياحة المصرية، من حيث أعداد السائحين الوافدين الي مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الاول من يوليو الماضي، لافتة الي أن الاهتمام بالسوق الصربي يأتي من منطلق تشجيع السياحة الوافدة من دول البلقان بشكل عام.

وقامت بتسليط الضوء على التنوع في المنتج المصرى والمميزات التنافسية التي تميزه عن المقاصد السياحية الأخرى، بالإضافة الي الحديث عن الحزم التحفيزية التي تمنحها مصر لتشجيع حركة السياحة.

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