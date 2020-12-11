صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

استقر مسؤولي العين الإماراتى، علي البديل الأنسبفي حالة رحيل التوجولى لابا كودجى مهاجم الفريق، للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، لتدعيم هجوم الفريق الإماراتى.









ورفض النادي الإماراتي التفريط فى كودجى قبل احضار البديل الجاهز ووفقا لتقارير إعلامية وجد مسؤولي العين الحل في التعاقد مع بن شرقى ودخلوا فى مفاوضات مع اللاعب ووكيله، ولكن لم تصل للطابع الرسمى.





ويسعى النادي الأهلى لتدعم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، بعد رحيل السنغالى أليو بادجى.



