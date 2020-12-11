"تقلبات جوية".. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الايام المقبلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا السبت:

أمطار خفيفة 20% علي الوجه البحري والقاهرة وشمال صعيد وخليج السويس.

أمطار خفيفة 30% علي السواحل الشمالية الغربية.

 شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( مطروح-السلوم - مودي برائي - سيوة ).

 يوم الأحد المقبل:


أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من من السواحل الشمالية الغربية.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

-يوم الاثنين المقبل:


 أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

 أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).

 نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة علي القاهرة الكبري ومدن القناة

أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).


 أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار خفيفة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري

يوم الخميس المقبل:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية -رشید - بلطيم).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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