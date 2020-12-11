مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يخوض فريق مركز شباب ديرب نجم، مباراة ديربي مرتقب مع نظيرة فريق نادي ديرب نجم، في الثانية من عصر السبت، في إطار مباريات الأسبوع الثاني، للمجموعة العاشرة، من مسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وشهدت الجولة السابقة خسارة نادي ديرب على ملعبه من بلبيس بهدفين دون رد، بينما حصل شباب ديرب على راحه طبقاً لنظام المسابقة.

ويواجه فريق نادي منوف، نظيرة، فريق مركز شباب تلا، بملعب منوف، ويدخل الفريقان المواجهة برصيد 3 نقاط، حيث فاز منوف على ميت خاقان، بهدفين دون رد، وتلا على عرب الرمل بهدف نظيف.

ويحل فريق ميت خلف ، صاحب الثلاث نقاط، ضيفاً على فريق مركز شباب بطا، الذي خسر من الشرقية بثنائية دون مقابل.

ويواجه فريق عرب الرمل، نظيرة، فريق غزل شبين، في مواجهة هامة تقام بملعب مركز شباب قويسنا.

ويلعب مركز شباب عرابي مع فريق مركز شباب أبو حماد، وذلك على ملعب مركز شباب عرابي بالشرقية.

ويحل فريق الشرقية ضيفاً على فريق أبو كبير، في مواجهة قوية ومهامة لكلا الفريقان، كما يستقبل بلبيس نظيرة ميت خاقان .

أخبار تهمك

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ 18 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 19 ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر