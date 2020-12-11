مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

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يخوض فريق مركز شباب ديرب نجم، مباراة ديربي مرتقب مع نظيرة فريق نادي ديرب نجم، في الثانية من عصر السبت، في إطار مباريات الأسبوع الثاني، للمجموعة العاشرة، من مسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم.



وشهدت الجولة السابقة خسارة نادي ديرب على ملعبه من بلبيس بهدفين دون رد، بينما حصل شباب ديرب على راحه طبقاً لنظام المسابقة.



ويواجه فريق نادي منوف، نظيرة، فريق مركز شباب تلا، بملعب منوف، ويدخل الفريقان المواجهة برصيد 3 نقاط، حيث فاز منوف على ميت خاقان، بهدفين دون رد، وتلا على عرب الرمل بهدف نظيف.



ويحل فريق ميت خلف ، صاحب الثلاث نقاط، ضيفاً على فريق مركز شباب بطا، الذي خسر من الشرقية بثنائية دون مقابل.



ويواجه فريق عرب الرمل، نظيرة، فريق غزل شبين، في مواجهة هامة تقام بملعب مركز شباب قويسنا.



ويلعب مركز شباب عرابي مع فريق مركز شباب أبو حماد، وذلك على ملعب مركز شباب عرابي بالشرقية.



ويحل فريق الشرقية ضيفاً على فريق أبو كبير، في مواجهة قوية ومهامة لكلا الفريقان، كما يستقبل بلبيس نظيرة ميت خاقان .



