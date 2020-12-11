باريس سان جيرمان يحدد سعر نيمار في حالة بيعه

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت العديد من التقارير الصحفية أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، حدد سعر بيع عقد نيمار دي سيلفا، نجم الفريق الفرنسي، على الرغم من عدم وجود نية لرحيله.


وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن الخليفي متفائل بشأن تجديد نيمار تعاقده مع باريس، وأنه في حالة بيع النجم البرازيلي فلن يكون أقل من 100 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن عقد نيمار ينتهي في يونيو 2022، وأن مبلغ الـ100 مليون يورو سيكون رادعًا لنادي برشلونة الذي أضعفته أزمة فيروس كورونا ماليًا، في حال رغبته التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هدف ناصر الخليفي هو الإبقاء على نيمار في باريس سان جيرمان حتى يتمكن من لعب مونديال قطر 2022 كلاعب في باريس سان جيرمان، وعلى ارغم من عدم وجود اتصالات مع والد نيمار من أجل استمرار النجم البرازيلي مع باريس، إلا أن الخليفي متفائل بشأن استمرار نيمار ومبابي.

وشهدت الفترة الماضية تردد أنباء تفيد بعودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى، خاصة بعد تصريحاته مؤخرًا برغبته في اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل، وفي ظل اعلان العديد من مرشحي الرئاسة في برشلونة رغبتهم في التعاقد مع نيمار وعودته مرة أخرى لكامب نو.

أخبار تهمك

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ 18 دقيقة

زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ 14 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 19 ساعة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر