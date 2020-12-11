تحرير محضر لصاحب محل جزارة.. وضبط 4 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجزر بكفر الشيخ

Advertisements



تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، من ضبط 4 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بمدينة بيلا.



وأكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ وجه بتشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، للمرور علي الأسواق والمحال العامة والمجازر ومحلات الجزارة بمدينة بيلا لضبط المخالفين.



وأضاف الهابط، أن الحملة أسفرت عن ضبط 4000 كجم دواجن، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي 4 أطنان، وكذا ضبط 44 كجم لحوم مجهولة المصدر، بمدينة بيلا، وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر محضر جنح أمن دولة طوارئ لكل واقعة علي حدة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.



وأشار إلي أن الحملة حررت محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب محل جزارة لضبط 30 كحم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، وتحرير 7 محاضر تموينية متنوعة منها 4 لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 لعدم الترخيص، وذلك لعدد من المحال والأنشطة المختلفة بمدينة بيلا.