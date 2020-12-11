غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، دعوى إتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

وقد سبق وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة ١٢ ديسمبر الجاري، للاطلاع من الحكومة والرد.


وأضافت أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات ذكرت الدعوى، أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد على إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها بمصر، ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأن محمد على قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبنائه وسب وقذف المسئولين والوزراء.

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