تعرف على أصعب المواقف التى مرت على البابا تواضروس

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: هناك لحظات صعبة كتيرة تمر على الإنسان وتؤثر فيه، ولكن يوم الاعتداء على مجموعة من الكنائس معًا في يوم فض ميدان رابعة كان يوم صعب ومسئولية كبيرة وكيف نحفظ سلام البلد.الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بعض الكنائس والأماكن كان أمر صعب







تابع البابا خلال حواره على قناة أغابى: موضوع الوباء وانتشاره، واضطرارنا أن نأخذ قرارات لم تأخذ من قبل لنحافظ على صحة الشعب والكنيسة والبلد كل هذه قرارات صعبة.



واضا: ولكن سؤال على الناحية الشخصية لأكثر شيء يؤلمني أن يتكلم أحد كلام به هجوم وينشره ولا يعمل حساب لردود الفعل سواء هذا الكلام حدث أو لم يحدث، حقيقي أم زائف أمور الكنيسة لا تعالج بهذه الطريقة مثل بعض الشائعات والاتهامات والاكاذيب التي تنشر،.





تابع: الكنيسة كيان خاص لا تحل مشكلاته بالإعلام، الكنيسة كيان خاص قال عليه السيد المسيح (عروستي) والحديث بهذا الشكل فيه جرح كبير، هذه اللحظات تكون مؤلمة جدًا، ولكن عندي ثقة كاملة أن الله هو من يرتب الأمور وهو من يأخذ الحق.





أختتم: وعن طريقة التواصل أنا بابي مفتوح على طول ورقم تليفوني لم يتغير وأجيب على الرسائل وفي نهاية كل يوم أخصص نص ساعة للرد على الرسائل، مشكلات الكنيسة تٌحل باللقاء الشخصي وبرغم إن عندي جدول مزدحم ولكنني اخصص وقت.