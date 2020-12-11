مواجهات هامة لأندية عاملين غارب وإبشواي وإطسا وببا في القسم الثالث

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الاسبوع الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف .

ومن المقرر أن يستضيف فريق عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب، نظيره فريق طامية ، بقيادة السيد حمدي، ويأمل كلا الفريقان تحقيق الثلاث نقاط خاصة فى ظل خسارتهم بالجولة الافتتاحية .

وفي ديربي أبناء بنى سويف، يحل فريق ببا بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى، ضيفا على شقيقه فريق اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال، في مباراة عنوانها لا بديل عن الثلاث نقاط .

ويحل ابشواى ضيفا على سينزو المشارك لأول مرة بالمسابقة ويأمل أبناء ابشواى فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى فيما يسعى سينزو لتحقيق اول انتصار بالمسابقة .

وفي مواجهة فيومىة خالصة، يحل مركز شباب الفيوم ضيفا على شقيقه  فريق إطسا ، في مباراة قوية ومثيرة يطمح كلا الفريقان لتحقيق الثلاث نقاط خاصة فى ظل تعادل الفريقان بالجولة السابقة .

وفي لقاء مثير يحل نادي الواسطى بقيادة أحمد الجيشوي، ضيفا على نظيرة فريق مطرطارس ، بقيادة عمرو ميلكانا، ويمتلك كلا الفريقان 3 نقاط برصيدهما بالجولة الأولى.

فيما يستضيف فريق ابو كساة نظيره فريق سنورس فى مباراة مرتقبة .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 - ابشواى 3 نقاط
2 - ابو كساة 3 نقاط
3 - مطرطارس 3 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
5 - مركز شباب الفيوم نقطة .
6 - سينزو نقطة .
7 - اطسا نقطة .
8 - ببا نقطة .
9 - طامية صفر .
10 - راس غارب صفر .
11 - اهناسيا صفر .
12 - عاملين غارب صفر .
13 - سنورس صفر .
14 - ناصر بنى سويف صفر .

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