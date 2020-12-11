عاجل - الأهلي يفقد نجم الفريق أمام المقاصة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أدى مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي وإصابة في الركبة.

وتأكد غياب مهاجم الأهلي عن مواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد الأحد في افتتاح مشوار الأهلي بالدوري للموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان محسن المقاصة الأهلي اليوم الأهلي

أخبار تهمك

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ 19 دقيقة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ 41 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ ربع ساعة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مدة غياب وليد سليمان تصدم الأهلي

الأهلي يفقد قلب دفاعه أمام مصر المقاصة

الأهلي يقترب من استعادة "الشيخ ومحارب"

مران الأهلي - مروان محسن ينتظم في التدريبات الجماعية.. وجمال وعلاء يواصلان التأهيل

الأهلي يستعيد مهاجمه ضد المقاصة

حارس الأهلي مهدد بالغياب ضد المقاصة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر