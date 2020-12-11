عاجل - الأهلي يفقد نجم الفريق أمام المقاصة





أدى مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.





وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي وإصابة في الركبة.





وتأكد غياب مهاجم الأهلي عن مواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد الأحد في افتتاح مشوار الأهلي بالدوري للموسم الجديد.





ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز .



