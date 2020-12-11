مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، أضاءت مصر مساء أمس الخميس أهرامات الجيزة ومقر وزارة الخارجية ومجمع محاكم مصر الجديدة، تأكيدًا لاعتزاز مصر بهذه المناسبة، وبدورها التاريخي في دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وتعزيز المنظومة الدولية الحامية لها.

شكلت إضاءة أهرامات الجيزة، التي تمثل رمزًا للحضارة المصرية الضاربة في أعماق التاريخ، إشارة إلى عطاء مصر المتواصل في مختلف المجالات، ومن بينها التأسيس المبكر لثقافة حقوق الإنسان وإعلاء قيم الاستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وجاءت إضاءة مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل بالقاهرة، تأكيدًا على دور مصر في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية والتزامها الدائم بتعهداتها الدولية في هذا المجال، بينما جسدت إضاءة مجمع محاكم مصر الجديدة تمسك مصر بإعلاء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، كأسس راسخة لضمان وحماية حقوق الإنسان.

يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان متزامنًا مع الجهود المصرية لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بعد إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي باشرت مهام عملها مطلع العام الحالي، كآلية وطنية لإدارة هذا الملف.

تتشكل اللحنة، التي يرأسها وزير الخارجية من 12 وزارة وجهة وطنية معنية بحقوق الإنسان، وهي تختص بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، وإعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من تلك الآليات، ووضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

تضطلع اللجنة العليا بهذه الإختصاصات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات والإدارات المختصة بحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها في كافة الوزارات والمحافظات والجهات الوطنية ذات الصلة.
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية
مصر تحتفل بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بإضاءة الأهرامات وصروح الدبلوماسية

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ 41 دقيقة

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ ربع ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر