انتخابات النواب ووصول أولى شحنات لقاح كورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 5 ديسمبر، وحتى اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:



السيسي يزور فرنسا:



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وجاءت الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث شملت عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، تناولت جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.



وتضمنت الزيارة كذلك لقاءات للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، تضمنت عرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خصوصا تلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.



إجراء الجولة الرابعة والأخيرة من انتخابات النواب:



سطر المصريون الفصل الأخير فى لنتخابات مجلس النواب، حيث أجريت جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، وهى الجولة الرابعة والأخيرة، من الانتخابات البرلمانية، على مدى يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين.



وأجريت جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



وانتظمت عمليات التصويت فى مختلف اللجان الانتخابية، بجميع محافظات المرحلة الثانية، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة 9 صباحا على مدى يومى الإثنين والثلاثاء، لاستقبال الناخبين، والإدلاء بأصواتهم.



وشهدت مراكز الاقتراع، ولجان الانتخابات، فى محافظات المرحلة الثانية، إجراءات احترازية، للحد من انتشار جائحة كورونا، ووقاية جميع أطراف العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وشهدت العملية الانتخابية حضورا مكثفا من جانب كبار السن، ممن حرصوا على التوجه إلى مقار لجانهم، والإدلاء بأصواتهم، إيمانا منهم بأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم.



ولم تكن المشاركة فى الانتخابات بجديدة على السيدات، اللاتى حرصن على التوجه إلى مقار لجانهن، للإدلاء بأصواتهن، واختيار من يمثلهن تحت قبة البرلمان.



وفى أول أيام جولة الإعادة، بمحافظات المرحلة الثانية، حرصت أمل سليمان، أول مأذونة فى مصر والوطن العربى، على الإدلاء بصوتها.



وتوجهت أمل سليمان إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدينة القنايات، فى محافظة الشرقية، برفقة زوجها، كما حرصت على اصطحاب ابنيها عبد الرحمن، ويحىى، اللذين حملا علم مصر.



ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.



حريق محدود بمستشفى أبو الريش:



شب حريق محدود بمستشفى أبو الريش الياباني، بحي السيدة زينب.



على الفور، انتقل الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، إلى المستشفى، ورجال الحماية المدنية بالقاهرة.



وأكد رئيس حي السيدة زينب، أن رجال الحماية المدنية قاموا بعملية الإطفاء والتبريد، وتبين أن سبب الحريق هو فريون تكييف الدور الأخير.



وأضاف رئيس الحي أنه تم السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن وقوع أي اصابات.



إجراء امتحان الثانوية لأول مرة بدون رسوم:



وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.



ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".



حادث قطار بالمنصورة:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة، اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة، مما أدي إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة.



وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر وقام القطار متاخرًا 15 دقيقة، كما تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.



مصر تستقبل الشحنة الأولى للقاح كورونا:



استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشانغ، والسفيرة مريم الكعبي، القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.



وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي، بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة "سينوفارم" الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.



وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.



ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جا?ي" للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.