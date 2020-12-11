استخراج 2 طن مخلفات صلبة ضمن مبادرة " كود ريد" لتنظيف قاع البحر بالغردقة

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شارك عدد من الغواصين المصريين والأجانب، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة شبابية " كود ريد" لتنظيف وتطهير قاع شواطئ الغردقة، واستخراج المخلفات منها، حيث تمكن الغواصين من استخراج ما يقرب من 2 طن مخلفات صلبة.



ومن جانبه أكد أحمد القوصي أحد منظمي المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى نظافة قاع البحر، والحفاظ على التوازن البيئي لحماية الكائنات البحرية من التلوث، مؤكدًا أن حماية البيئة البحرية مسؤولية الجميع من أفراد ومنظمات مجتمع مدني، مشيرًا إلى أن المبادرة شارك بها عدد 50 غواصا، مصريين وأجانب، ومشاركة أصغر غواصين هما جويرية محمود ومحمد المدرك، والذان يبلغان 14 عامًا.



وأوضح محسن حفني، أحد منظمي بالمبادرة، إن الخطر من وجود المخلفات في أعماق البحر يجب ألا يستمر، لأنه يؤثر بشكل كبير على البيئة المحيطة، ويطال الإنسان نفسه.



وأضاف "حنفي" أحد المنظمين، أن الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها هو واجب على كل الجهات والمؤسسات المجتمعية، مشرًا إلى أن الإنسان تسبب في تناقص أعداد الكائنات البحرية بسبب التلوث، ولاسيما الحيتان، مما يجعل التوقف عن إلقاء المخلفات بالبحر وحمايته أمرا ضورويا.