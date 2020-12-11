حبس عصابة سرقة الدراجة النارية بمنشأة ناصر



وتم بإرشادهم ضبط دراجتين من متحصلات نشاطهم الإجرامى وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس تسكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الدراجات النارية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع.