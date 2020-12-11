غزل شبين يواصل تدريباتة استعداداً لمواجهة عرب الرمل

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين مرانه الختامي اليوم الجمعة، على ملعبه، تحت قيادة شريف رضا، ومحمد الجمال، استعداداً لمواجهة فريق عرب الرمل، التي تنطلق في الثانية من عصر السبت، بالجولة الثانية، لمنافسات (المجموعة العاشرة) من دوري القسم الثالث.



وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، بجانب عدد من الناشئين، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعداداً للمواجهة الهامة والمرتقبة، التي تقام بملعب مركز شباب قويسنا.



ويملك الغزل نقطة وحيدة من التعادل مع أبو كبير، بهدف لمثله، بينما خسر عرب الرمل من مركز شباب تلا بهدف من ركلة جزاء.