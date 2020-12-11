أبو ليلة يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روج مطرب المهرجانات الشعبية أبو ليلة عن عمل غنائي جديد ، شارك أبو ليلة جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلاً:"فكرني بنفسك يا سفندي .. ده انت كنت من الفانز عندي .. هتغلط فيا هقل كرامتك .. بس اياك كده تشتم بلدي.. انا سيبتك عشان فرفور بس يا بيبي عليك الدور.. حنجرتك من التجعير باظت .. اسمي ده حط عليك النور".

يذكر أن أبو ليلة، أعلن مؤخراً عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب حمادة الليثي. 

ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا عليها: "انتظروا تراك "(مستر كوغ فو) ، أبو ليلة وحمادة الليثي ، هتسمعوا حاجة غريبة".

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ ساعة الا ربع

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ ربع ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 20 ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

05:00 م

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

05:34 م

زيدان يخشى من مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال

05:33 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر