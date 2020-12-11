أبو ليلة يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

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روج مطرب المهرجانات الشعبية أبو ليلة عن عمل غنائي جديد ، شارك أبو ليلة جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق على الصورة قائلاً:"فكرني بنفسك يا سفندي .. ده انت كنت من الفانز عندي .. هتغلط فيا هقل كرامتك .. بس اياك كده تشتم بلدي.. انا سيبتك عشان فرفور بس يا بيبي عليك الدور.. حنجرتك من التجعير باظت .. اسمي ده حط عليك النور".



يذكر أن أبو ليلة، أعلن مؤخراً عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب حمادة الليثي.



ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا عليها: "انتظروا تراك "(مستر كوغ فو) ، أبو ليلة وحمادة الليثي ، هتسمعوا حاجة غريبة".

