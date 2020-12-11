نائب المحافظ تقدم واجب العزاء لأسقف البحر الأحمر فى وفاة والدته

Advertisements

قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، بتقديم واجب العزاء في وفاة والدة نيافة الانبا ايلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك بمقر الإيبارشية بكاتدرائية الانبا شنودة بمدينة الغردقة، يرافقها

اللواء حامد رئيس حي شمال وميري عياد أمينة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن ومسؤل المؤسسة القومية لحقوق الإنسان بالبحرالاحمر.



ومن جانبها أعربت نائب المحافظ عن خالص تعازيها لنيافة الانبا ايلاريون، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما أعرب اسقف الأقباط الأرثوذكس عن شكره وتقديره للدكتورة سيرا نائب المحافظ علي حضورها خصيصًا لتقديم واجب العزاء.



ومن جانبها أعربت ميرى عياد، أمينة العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن، عن خالص تعازيها لنيافة الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر.