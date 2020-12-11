الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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حصد محمود الهريدي الطالب بالأكاديمية العربية المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية على مستوى فردي الطلبة، وجاء عبدالرحمن مجدي ممثل الجامعة العربية المفتوحة في المركز الثاني، كما حل كلا من كريم السيد من جامعة طنطا وعمر رامي الأكاديمية العربية في المركز الثالث.

وعلى مستوى فردي الطالبات فازت بسمه أحمد من جامعة حلوان بالمركز الأول، وحلت ندي محمود من جامعة حلوان ايضا في المركز الثاني.

واستضافت جامعة طنطا فعاليات البطولة على صالات نادي طنطا الرياضي بحضور محمد القماح، رئيس الإتحاد الأفريقي للبلياردو والسنوكر، وسط مشاركة ١١ جامعة هم الأكاديمية العربية والجامعة العربية المفتوحه وجامعة الإسكندرية وجامعة الدلتا وجامعة المستقبل وجامعة المنوفية وجامعة بنها وجامعة حلوان وجامعة طنطا وجامعة مصر الدولية بالاضافة الى وزارة التعليم العالي، بإجمالي ٤٧ طالب وطالبة.

يذكر أن هذه البطولة هى أول بطولة سنوكر لطلاب الجامعات، واقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشرف عليها كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام للإتحاد، وبهاء مختار مدير البطولات والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات
الأكاديمية العربية وجامعة حلوان يحصدان المركز الأول في بطولة البلياردو للجامعات

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