مباريات مرتقبة بالجولة الثانيه لدوري القسم الثالث في المنيا



وفي المباراة الثانية، يلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق مركز شباب مغاغه، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.



وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق الوليدية، فريق نادي ملوي، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية.



وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق مركز شباب الخارجة، فريق الوادي الجديد، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد .



وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق مركز شباب القيس ، فريق القوصية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الثانيه لمسابقه دوري القسم الثالث، عصر الأحد ، عندما يلعب فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

تنطلق السبت في الثانيه والنصف عصراً، مباريات الأسبوع الثاني، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2020\2021.في المباراة الأولي، يحل فريق الهنداو، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما عليملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.