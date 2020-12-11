مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لفاركو خلفاً لأحمد عاشور



ويستعد فاركو لمواجهة المنصورة يوم السبت 19 ديسمبر الجاري بستاد حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.



قرر مجلس إدارة نادي فاركو قبول إستقالة أحمد عاشور، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقسم الثاني، وتعيين مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان السابق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق السكندري.ويتكون الجهاز المعاون عاطف حنفي مديراً للكرة، ومحمد ثابت صاروخ مدرب عمرو فهيم مدرب وأحمد خطاب مساعد مدرب، وعصام محمود مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وتم الابقاء على باقي أفراد الجهاز الإداري و الطبي.