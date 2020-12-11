الكشف علي 600 مواطن مجانا ضمن مبادرة "نور حياة" في كفر الشيخ

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استمرت فعاليات مبادرة "نور حياة" في الكشف المجاني علي أهالي مركز دسوق بكفر الشيخ، في الكشف الطبي مجانا على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.



واستكملت القافلة، أعمالها لليوم الثاني والتى بدأت بنادى المعملين بدسوق بدعم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة وبالتنسيق مع جميعه رسالة فرع دسوق واستفادت من القافلة من ابناء مدينة دسوق والقرى المجاورة أكثر من 600 حالة تم الكشف عليهم خلال اليومين الخميس والجمعة وصرف العلاج لهم مجانا وتحديد موعد عمليات بمستشفى القوات المسلحة مجانا والتى يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية.



وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مدينة دسوق، أن الشق الثاني من المبادرة الرئاسية " نور حياة " يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان والنظارات.