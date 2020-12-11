الجودو يطير فجر السبت إلى مدغشقر للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:50 م
الجودو
الجودو
الفجر الرياضي
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تتوجه فجر غد السبت بعثة منتخبنا الوطنى للجودو إلى مدغشقر للمشاركة فى البطولة الإفريقية للكبار التى تقام خلال الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر المقبل ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، يشارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وتضم بعثة المنتخب 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين . 

واللاعبون هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ،
وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى ،
مشيرا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .

أضاف رئيس الاتحاد أنه ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية ، بخلاف الفضة والبرونز ، رغم قوة المنافسة من منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا ، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم ، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين .

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