بإطلالة أنيقة .. لطيفة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت المطربة لطيفة جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لطيفة بالصورة بإطلالة أنيقة بالكاچول ، حيث ارتدت شميز چينز ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب يميل للألوان الترابية متناسب مع جمال إطلالتها.

والجدير ذكره أن لطيفة النجمة لتصوير أغنية جديدة بعنوان "ماتقربليش"، على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبومها الجديد "أقوى واحدة ، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب.

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراتء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

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