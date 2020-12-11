موعد مباراة برشلونة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز





وتقام مباراة برشلونة أمام ليفانتي، على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



