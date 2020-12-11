صبري فواز وأسماء جلال يتألقان في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

شارك الفنان صبري فواز جمهوره ومحبيه بصورة له في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر صبري فواز بالصورة برفقة الفنانة أسماء جلال ، وعلق على الصورة ممازحاً:" فتحي إبليس وبنته غريبة جت قعدتهم جنب بعض".

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى ذكي.

أخبار تهمك

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ 43 دقيقة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

منذ 17 دقيقة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ يوم

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

زيدان يطلق تصريح مثير بشأن بطل الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 19 ساعة

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر