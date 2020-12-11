"عذق".. برنامج للاحتفاء بموسم الذرة الرفيعة بمحافظة ضمد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:45 م
محافظة ضمد
محافظة ضمد
وكالات
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أعاد المزارعون بمحافظة ضمد، جزءاً من عاداتهم الزراعية القديمة من خلال برنامج "عذق" للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة أمس.

 

وتضمن البرنامج التعريف بجهود المزارعين في المحافظة على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها، والتعريف بموسم الخضير وهو قطف حبوب الذرة الخضراء الطرية.

 

كما قدم البرنامج أركانًا شارك من خلالها المزارعون في التعريف بعمليات جمع الحبوب وفصل الحبة عن سنبلتها بعد ضربها بعصا من خلال عملية تسمى " الخبيط "، إلى جانب تقديم الوجبات الشعبية التي أعدت من الخضير ، بالإضافة لمعرض النباتات العطرية الفُل والكادي والخطور والشيح والبعيثران والنرجس والنعناع والحبق ، ومعرض الأسر المنتجة.

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