حكيم يحتفل بحصوله على جائزة أفضل مطرب لعام 2020

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احتفل المطرب حكيم بتكريمه كأفضل مطرب في عام 2020 في مهرجان وشوشة ، ونشر حكيم صورة له من التكريم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : شكراً على التكريم .. عاجز عن اختيار كلمات اشكر بها جمهوري الغالي الذي اعتبره السند في كل مشواري .. أعدكم ببذل قصاري جهدي للحفاظ على ثقتكم.



والجدير ذكره أن الفنان حكيم طرح منذ أيام أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".



وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة في غضون ساعات قليلة من إطلاقها حيث تخطت أكثر من 100 ألف مشاهدة.



وروج حكيم للأغنية من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "اسمعوا النهاردة اغنيتى الجديدة أخـبـار الـطـقـس على اليوتيوب



