أمريكا تعيد عددا من قواعدها العسكرية بكوريا الجنوبية إلى سيئول

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أعادت إليها 12 قاعدة عسكرية، من ضمنها قاعدة "يونغسان" وسط سيئول، التي أستخدمتها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

 

وقالت الحكومة الكورية إنها اتفقت مع الجانب الأمريكي على استرجاع 12 قاعدة عسكرية أمريكية موزعة في سيئول وإقليم كيونغكي وجنوب دايغو وبوهانغ (الجنوب الشرقي) وتيبيك (الشمال الشرقي)، عبر اجتماع الدورة الـ201 للجنة المشتركة لاتفاقية وضع القوات الامريكية المتمركزة في كوريا، بواسطة الفيديو كونفرنس، مع الجانب الأمريكي.

 

وقال تشوي تشانغ-وون، نائب رئيس غرفة تنسيق شؤون الدولة في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع إن الجانبين اتفقا على استرجاع 12 قاعدة عسكرية، مع الاتفاق على تسريع اجراءات استرجاع هذه القواعد نظرا لمصاعب يمكن ان تواجها المجتمعات الإقليمية.

 

وأعادت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، 4 قواعد عسكرية، غير مستخدمة، إلى سيئول في ديسمبر من العام الماضي، وأعلنت بعد ذلك استعدادها لإعادة 13 موقعا عسكريا آخر.

 

ومع استرجاع 12 قاعدة عسكرية اليوم، تسعى سيئول إلى استعادة 12 موقعا آخر من بين 80 موقعا تحت سيطرة الجيش الأمريكي المتمركز في أراضي كوريا الجنوبية.

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