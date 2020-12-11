تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

تأهل نادي برشلونة لدور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يواجه مباريات نارية في هذا الدور.





وتأهل برشلونة كثاني لمجموعته، في ظل تواجد يوفنتوس في المركز الأول، في المجموعة التي كانت تضم كل من فرينكفاروسي ودينامو كييف الأوكراني.





ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر، من دور أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل.





ومن المتوقع أن يواجه برشلونة أحد الخصوم التالية:





ليفربول.

بايرن ميونيخ.

مانشستر سيتي.

تشيلسي.

بوروسيا دورتموند.

باريس سان جيرمان.



