بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تتذكر والداها الراحل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين، على تذكر والداها الراحل محمود ياسين من حين لآخر بعد أن رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.



ونشرت رانيا منذ قليل صورة لوالداها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتذكرته بكلمات حزينة معلقة:"، جمعة مباركة وربنا يسعد قلوبكم .. أبي حبيبي جمعتك في الجنة ونعيمها يا حبيبي .. وحشتني أوي يا بابي .. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى يارب العالمين في زمرة الشهداء والصديقين".



وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.

أخبار تهمك

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 18 ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من ساعة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ ساعة و 24 دقيقة

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

البلدوزر يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

02:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

03:29 م

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر