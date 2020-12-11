الإسماعيلي يسافر إلى الإسكندرية وسط أجواء جماهيرية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:15 م
جماهير الاسماعيلي
جماهير الاسماعيلي
ولاء حسني
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غادر لاعبو الإسماعيلي للإسكندرية ، استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى الأحد المقبل، باستاد برج العرب فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام.

الإصرار ظهر جليا على وجوه اللاعبين ، وسط حرص جماهيرى على تحفيز اللاعبين قبل السفر سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو قد أعلن قائمة لاعبيه التى ضمت 22 لاعبا استعدادا للمباراة.

وضمت القائمة كلا من:

حارس المرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع.. محمد هاشم، محمود البدري، مروان الصحراوي، رضوان شريفي، كاستيلو.

خط الوسط.. نادر مضان، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد بيومي، مدحت فقوسة، محمد عادل

خط الهجوم.. محمد الشامي، بنسون شيلونجو، أرى بابل، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب.



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