على مدار أسبوع.. 7 شائعات نفتها الجكومة

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على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.



وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنويًا، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مُشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.



- نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50% تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.



- نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".



- صندوق الإسكان الاجتماعى، نفى السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها، مُوضحًا أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.



- وزارة التموين نفت وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، مؤكدة أن الدعم التمويني مستمر، دون تغيير، لكافة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا، مُوضحةً أن الخصم المُقدم، ضمن المبادرة، هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده، ولا علاقة له بالدعم الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.



- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نفت إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.



- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

