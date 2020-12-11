الأردن تعلن عن محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.

وقد تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.

وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول محطة الاستقلال (1)عمان العاصمة، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة، محطة قوس النصر جرش، محطة المفرق البلد المفرق، محطة الحصن اربد،محطة الكرك المركزية الكرك، محطة القويرة العقبة، محطة الشوبكي - طريق المطار العاصمة، محطة الاشرفية للمحروقات، محطة خلدا (1)،محطة العقبة (1)/ أبناء كمال العقبة، محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة، محطة قولف عنجرة بعجلون، محطة يحيى بدر الحديدالعاصمة - جمرك عمان، محطة السلط الجسر/ الدباس السلط، محطة عياش محمد أبو العيس (العموش) المفرق.

والمحطات التابعة لشركة المناصير، محطة البوتاس الكرك، محطة الجيزة عمان، محطة الشيدية معان، محطة الطريق الخلفي العقبة، محطة المطار عمان، محطة الطنيب عمان، محطة ش. الشريف حسين العقبة، محطة وادي رم العقبة - الراشدية، محطة اربد، محطة خو الزرقاء، محطة مطار العقبة. المحطات التابعة لتوتال: محطة اليادودة (1) اليادودة، محطة مجمع الباصات اربد - دوار الثقافة، محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق، محطة القويرة، محطة رأس النقب، محطة الحمر - الفحيص، محطة غور الصافي، محطة القطرانة، محطة ماهر حسونة بالرصيفة، محطة نايفة شارع بغداد الدولي، معان الجديدة، امواج العقبة، السعد/عمان، محطة صويلح، محطة حازم قطيشات شارع الحزام.

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