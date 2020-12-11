بعد تكريمها كأفضل ممثلة عن فيلم حظر تجوال.. تعرف على رسالة كارول سماحة لإلهام شاهين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت المطربة كارول سماحة ، علي تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين لتكريمها كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال".


ونشرت كارول صورة لإلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبرت عن سعادتها لتكريمها قائله:" الف مبروك يا أطيب صديقة يا جدعة يا أوفي الأوفياء ، الإنسانة المتواضعة والعظيمة بأخلاقها حبيبة الملايين الكبيرة إلهام شاهين .. جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم الرائع حظر تجوال في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


يشار أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 كأفضل ممثلة عن فيلها فيلم "حظر تجوال"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

أخبار تهمك

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و 24 دقيقة

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بن شرقي مفتاح صفقة الموسم للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 22 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 18 ساعة

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

منذ أقل من ساعتين

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

تعرف على مواجهات برشلونة المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

03:31 م

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

02:03 م

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

02:28 م

تعليق ناري من أحمد عيد بشأن واقعة الاعتداء على أيمن يونس

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر