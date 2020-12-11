بعد تكريمها كأفضل ممثلة عن فيلم حظر تجوال.. تعرف على رسالة كارول سماحة لإلهام شاهين

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حرصت المطربة كارول سماحة ، علي تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين لتكريمها كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال".





ونشرت كارول صورة لإلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبرت عن سعادتها لتكريمها قائله:" الف مبروك يا أطيب صديقة يا جدعة يا أوفي الأوفياء ، الإنسانة المتواضعة والعظيمة بأخلاقها حبيبة الملايين الكبيرة إلهام شاهين .. جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم الرائع حظر تجوال في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





يشار أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 كأفضل ممثلة عن فيلها فيلم "حظر تجوال"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.