بالصور.. مكامير الفحم تطل برأسها مرة أخرى بالقليوبية.. والأهالي: عايزين حل

حالة من الاستياء سيطرت على أهالي قرية أجهور بمحافظة القليوبية، بسبب عودة مشكلة مكامير الفحم مرة أخرى إلى القرية بصورة كبيرة، وتضرر الأهالي من أدخنتها السامة وتسببها في ضرر كبير لصحة أهالي القرية، حيث ظلت تلك الأزمة مستمرة في عهد عدد من المحافظين السابقين الذين لم يستطيعوا التوصل لحل لها.





وقال "محمد محمود"، أحد أهالي القرية، مكامير الفحم تخرح علينا مرة أخرى بأدخنتها السامة، وتتحدى الجميع بعد أن انتهينا من هذه الأزمة على مدار سنوات وفي عهد ثلاثة محافظين سابقين، كان من ضمنهم اللواء أركان حرب عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية الأسبق، الذي قال لأصحاب المكامير لما زار قريتنا في 2016 لن أسمح بتشغيل أي مكمورة مرة تانية، وكفاية عليكم السنين إللي فاتت، وصحة المواطن في أجهور مافيهاش هزار.



