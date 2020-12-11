نشوى مصطفى تُهنئ إلهام شاهين عن فيلمها الجديد "حظر تجوال"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة نشوى مصطفى، علي تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين لتكريمها كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال".


ونشرت نشري صورة لإلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبرت عن سعادتها لتكريمها قائله: "الف مبروك يا إلهام ، الف الف مبروك أحسن ممثلة مهرجان القاهرة السينمائي".


يشار أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 كأفضل ممثلة عن فيلها فيلم "حظر تجوال"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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