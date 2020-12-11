استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا

استمرت فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بتحضير من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، واحتفال بأعياد ميلاد الأطفال



