استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استمرت فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بتحضير من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، واحتفال بأعياد ميلاد الأطفال

وقام خدام مدارس الأحد بتوزيع الفصول وإلقاء الكلمة عن"بشارة زكريا"، واختُـتِـم اللقاء بالصلاة، وبعد مدارس الأحد، الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال، ثم نظم الخدام فقرات ألعاب للأطفال، واستمرار دوري كرة القدم لأطفال مدارس الأحد إبتدائي.
استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا
استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا
استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا
استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا

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