نائب وزير السياحة للسائح الصربي: مصر متميزة بفصل الشتاء

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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توجهت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في زيارة إلى دولة صربيا لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام، إلى مصر.

جاء ذلك بعد انتهاء زيارتها الترويجية التي قامت بها للعاصمة الألبانية تيرانا.

وقد رافقها خلال الزيارة السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عمرو الجويلى سفير مصر في بلجراد.

وخلال الزيارة، شاركت الأستاذة غادة شلبي في مائدة مستديرة حول تشجيع السياحة إلى مصر والتي نظمتها سفارة مصر في بلجراد مع ممثلي كبار منظمى الرحلات ووكلاء السفر الصرب، حيث ألقت كلمة أبرزت خلالها التسهيلات التي تقدمها مصر للسائحين.

كما تم مناقشة أهم المعوقات التى تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، كما استعرضت نائبة الوزير جميع المقاصد السياحية بمصر.

كما عقدت عددا من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية، ورئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الصربى، ورئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة المصرية الصربية، تم خلالها مناقشة تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين خاصة في مجال السياحة والاثار وسبل دعم السياحة البينية بين مصر وصربيا.

كما تم مناقشة دراسة تشغيل خط طيران من مطار "نيش" إلى مطار "الغردقة" مما يساهم في خدمة منطقة البلقان بأكملها إلى جانب إتاحة الفرصة لجذب عدد اكبر من سائحين من هذه المنطقة إلى مصر.

كما التقت الأستاذة غادة شلبى مع رئيسة هيئة تنشيط السياحة الصربية، حيث تم الاتفاق على خطط عمل ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة.

كما ألقت الأستاذة غادة شلبى الضوء على السياحة في موسم الشتاء في مصر مع التأكيد على أن ذلك من أهم أسباب زيارتها لصربيا حيث تسعى وزارة السياحة والآثار المصرية للعمل على تغيير توجه السائح الصربى الذي تقتصر زيارته إلى مصر في الغالب على فصل الصيف وتشجيعه لزيارتها أيضا في الشتاء وخاصة في أعياد رأس السنة والكريسماس.

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